"Cos'era nella precedente vita". Il giovane campione in imbarazzo. Insinna? Gelo in studio a L'Eredità (Di sabato 23 gennaio 2021) Il campioncino de L'Eredità gelato dalla Ghigliottina e da... Flavio Insinna. Il conduttore del quiz preserale di Rai1 colpisce ancora: il giovane Leonardo si conferma vincitore ma perde malamente al gioco finale, mandando in fumo 75mila euro. Mica noccioline, come si suol dire. I cinque indizi erano acqua, fatti, teoria, società e potere. Il campione ha risposto "forma", mentre la risposta corretta era "giochi": "La forma stasera era un'altra… era quella dei giochi", ha annunciato così la risposta sbagliata Insinna, prima di dare appuntamento alla sera successiva complimentadosi comunque con Leonardo, visibilmente abbattuto. Non è mancata comunque la "coccola" raggelante, sottoforma di battuta di spirito: "Se gli chiedete cosa ha fatto in una precedente vita, vi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) Il campioncino de L'gelato dalla Ghigliottina e da... Flavio. Il conduttore del quiz preserale di Rai1 colpisce ancora: ilLeonardo si conferma vincitore ma perde malamente al gioco finale, mandando in fumo 75mila euro. Mica noccioline, come si suol dire. I cinque indizi erano acqua, fatti, teoria, società e potere. Ilha risposto "forma", mentre la risposta corretta era "giochi": "La forma stasera era un'altra… era quella dei giochi", ha annunciato così la risposta sbagliata, prima di dare appuntamento alla sera successiva complimentadosi comunque con Leonardo, visibilmente abbattuto. Non è mancata comunque la "coccola" raggelante, sottoforma di battuta di spirito: "Se gli chiedete cosa ha fatto in una, vi ...

cristoperplesso : Quel mattino Gionata si svegliò di ottimo umore. Il suo sonno era stato profondo e ristoratore e la sua peristalsi… - verdecannella : RT @AlGiustoMomento: Di cos'era la mail rega?! non ricordo!?? #FrankTimeLive - NoWithLou : @WOMVNHS OAWJBWBABABABQBABABA i signori al piano di sotto: 'cos'era quel fracasso alle 4 di notte?' tu: ?????? - YIFAMINO : ma cosa sto guardando c'era mr bean prima cos'è sta cksa - valentxnjj : ma quello che ha fatto le colonne sonore in nysm2 era sordo? no perché prima mette quelle cinesi, mo quelle di free… -

Ultime Notizie dalla rete : Cos era Ecco che cos'era il fascismo: davvero non c'è niente da cantare Avvenire Sanremo 2021, Amadeus: «O lo vogliamo tutti compatti e si fa a marzo o arrivederci al 2022»

Festival e Covid, cosa succede? «Chiarisco una cosa: non vorrei che sembrasse che mi sono intestardito a fare Sanremo a tutti i costi. Lo deve volere la Rai, la discografia e la città ...

"Unione a 14 più vicina alle nostre esigenze Senza Forlì, Appennino più autonomo"

Il sindaco di Galeata Deo: "Con il nuovo modello migliorerà l’organizzazione dei piccoli comuni, grazie anche alle ex comunità montane" ...

Festival e Covid, cosa succede? «Chiarisco una cosa: non vorrei che sembrasse che mi sono intestardito a fare Sanremo a tutti i costi. Lo deve volere la Rai, la discografia e la città ...Il sindaco di Galeata Deo: "Con il nuovo modello migliorerà l’organizzazione dei piccoli comuni, grazie anche alle ex comunità montane" ...