Coronavirus, a Hong Kong scatta primo lockdown (Di sabato 23 gennaio 2021) (Adnkronos) - primo lockdown a Hong Kong dall'inizio della pandemia di Coronavirus. Dopo le indiscrezioni filtrate sulla stampa nelle scorse ore, le autorità dell'ex colonia britannica sempre più nell'orbita di Pechino hanno imposto un lockdown per contenere i contagi da Covid-19 in uno dei distretti più poveri e popolosi, abitato anche da minoranze etniche: le misure riguardano 10.000 residenti di 150 unità abitative della zona di Jordan a Kowloon. L' "area limitata" resterà sigillata per 48 ore per fare in modo che tutti gli abitanti vengano sottoposti ai test per il Coronavirus. Un obiettivo che le autorità sperano di raggiungere entro oggi stesso. Ai residenti è vietato lasciare la zona fino alle 6 di lunedì, ma potranno spostarsi al suo interno. Tuttavia, dopo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) (Adnkronos) -dall'inizio della pandemia di. Dopo le indiscrezioni filtrate sulla stampa nelle scorse ore, le autorità dell'ex colonia britannica sempre più nell'orbita di Pechino hanno imposto unper contenere i contagi da Covid-19 in uno dei distretti più poveri e popolosi, abitato anche da minoranze etniche: le misure riguardano 10.000 residenti di 150 unità abitative della zona di Jordan a Kowloon. L' "area limitata" resterà sigillata per 48 ore per fare in modo che tutti gli abitanti vengano sottoposti ai test per il. Un obiettivo che le autorità sperano di raggiungere entro oggi stesso. Ai residenti è vietato lasciare la zona fino alle 6 di lunedì, ma potranno spostarsi al suo interno. Tuttavia, dopo ...

