Ciclocross | X2O Badkamers Trofee 2020-2021 | Mathieu van der Poel vince il braccio di ferro con Van Aert ad Hamme

(Di sabato 23 gennaio 2021)van der(Alpecin-Fenix) torna dal ritiro in Spagna e conquista subito la vittoria al Flandriencross di, sesta prova di X2O. Il neerlandese, al termine di un lungo duello a distanza, ha piegato nuovamente l’eterno rivale Wout Van(Jumbo-Visma), oggi secondo. Terzo posto per un Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) che pare in vertiginosa crescita di condizione in vista di un Mondiale particolarmente adatto a lui come quello di Ostenda. Van derha attaccato già nel corso del secondo giro e solo Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) ha provato a tenere la sua ruota. Quest’ultimo, però, ha chiesto troppo al suo fisico e nel corso della terza tornata è andato in crisi nera. ...