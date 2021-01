Chatbot al posto delle persone dopo la loro morte | Microsoft deposita il primo brevetto

Ultime Notizie dalla rete : Chatbot posto

Esquire Italia

In un brevetto depositato dalla casa di Redmond l’azienda ha immaginato una intelligenza artificiale conversazionale (un cosiddetto chatbot) ...Ormai dire che una notizia sembra venire da Black Mirror non fa né caldo né freddo a nessuno, visto che la realtà ormai da molti mesi si è messa d'impegno per superare qualsiasi distopia. La notizia c ...