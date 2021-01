Can Yaman, Daydreamer rivoluzionato e l’amico turco parla di Diletta Leotta (Di sabato 23 gennaio 2021) l’amico turco di Can Yaman fa una rivelazione su Diletta Leotta, mentre Daydreamer cambia ancora una volta programmazione. Novità in vista per l’attore che ha conquistato il cuore dei fan italiani e nell’ultimo periodo è finito al centro dei gossip per un presunto flirt con la conduttrice sportiva. Dopo gli indizi e la richiesta di Yaman di rispettare le sue scelte e rimanere in silenzio, il settimanale Nuovo ha intervistato un amico del divo. Vive a Istanbul e preferisce rimanere nell’anonimato. “Il loro flirt è nato sui social e ora i due sono molto coinvolti”, ha svelato. Tutto sarebbe iniziato da alcuni Like di Can alle foto di Diletta e in breve tempo i due si sarebbero trovati a parlare. In seguito avrebbero scoperto di avere ... Leggi su dilei (Di sabato 23 gennaio 2021)di Canfa una rivelazione su, mentrecambia ancora una volta programmazione. Novità in vista per l’attore che ha conquistato il cuore dei fan italiani e nell’ultimo periodo è finito al centro dei gossip per un presunto flirt con la conduttrice sportiva. Dopo gli indizi e la richiesta didi rispettare le sue scelte e rimanere in silenzio, il settimanale Nuovo ha intervistato un amico del divo. Vive a Istanbul e preferisce rimanere nell’anonimato. “Il loro flirt è nato sui social e ora i due sono molto coinvolti”, ha svelato. Tutto sarebbe iniziato da alcuni Like di Can alle foto die in breve tempo i due si sarebbero trovati are. In seguito avrebbero scoperto di avere ...

