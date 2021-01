“Cacciata!” Provvedimento in arrivo al GF Vip | gli autori hanno deciso | la pazienza è ormai finita

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 23 gennaio 2021) Il sempre ben informato Gabriele Parpiglia ha svelato a ‘CasaChi’ che Tommaso Zorzi, una volta terminato il ‘Grande Fratello Vip’, non lo vedremo subito all’opera nel piccolo schermo. Si era parlato del ruolo di opinionista a ‘L’Isola dei Famosi’, ma lo stress è davvero troppo e quindi non ha voglia di intraprendere subito un’altra strada. Per il futuro non sarebbe da escludere una collaborazione con il conduttore Alfonso Signorini o con il rapper Fedez, marito di Chiara Ferragni. Lo stesso Parpiglia non si è fermato qui con le notizie bomba, visto che ha fatto un’incredibile anticipazione su ciò che potrà accadere al ‘GF Vip’ nei prossimi giorni. Forse a partire già dalla puntata di lunedì 25 gennaio. Stavolta i protagonisti non sarebbero coloro che stanno all’interno della Casa più spiata d’Italia, ma in particolare c’è un’ex protagonista del programma che avrebbe un atteggiamento ...