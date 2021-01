Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2021 ore 09:45 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Viabilità DEL 22 GENNAIO 2021 ORE 09:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SULL’INTERO QUADRANTE, MENTRE SEGNALIAMO FORTI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN ENTRATA; ANCORA DISAGI SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO DOVE SI STA IN CODA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA ISACCO NEWTON E L’EUR IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA SEMPRE IN ENTRATA; PASSIAMO ALLA FLAMINIA DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO; INFINE, CODE SULLA TANGENZIALE TRA LA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA SALARIA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 22 gennaio 2021)DEL 22 GENNAIOORE 09:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SULL’INTERO QUADRANTE, MENTRE SEGNALIAMO FORTI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN ENTRATA; ANCORA DISAGI SUL TRATTO INTERNO DELLA-FIUMICINO DOVE SI STA IN CODA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA ISACCO NEWTON E L’EUR IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA SEMPRE IN ENTRATA; PASSIAMO ALLA FLAMINIA DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO; INFINE, CODE SULLA TANGENZIALE TRA LA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA SALARIA ...

