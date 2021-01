Usa, una deputata repubblicana chiede l’impeachment per Biden (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen – Che le elezioni siano state truccate è convinzione di molti sostenitori di Donald Trump, ma non sarebbe questo il motivo per cui la deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene ha chiesto l’impeachment del presidente Joe Biden. Gli illeciti, secondo lei, riguarderebbero atti di corruzione e abusi di potere quando Biden era vice-presidente durante la presidenza di Barack Obama. La richiesta di impeachment per Biden Il primo articolo della messa in stato d’accusa afferma infatti che Joe Biden avrebbe abusato dei suoi poteri di vice-presidente per consentire a suo figlio, Hunter Biden, di influenzare direttamente la politica di una Nazione estera, l’Ucraina. Avrebbe infatti intimato ai vertici di Kiev di licenziare il procuratore Viktor ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen – Che le elezioni siano state truccate è convinzione di molti sostenitori di Donald Trump, ma non sarebbe questo il motivo per cui laMarjorie Taylor Greene ha chiestodel presidente Joe. Gli illeciti, secondo lei, riguarderebbero atti di corruzione e abusi di potere quandoera vice-presidente durante la presidenza di Barack Obama. La richiesta di impeachment perIl primo articolo della messa in stato d’accusa afferma infatti che Joeavrebbe abusato dei suoi poteri di vice-presidente per consentire a suo figlio, Hunter, di influenzare direttamente la politica di una Nazione estera, l’Ucraina. Avrebbe infatti intimato ai vertici di Kiev di licenziare il procuratore Viktor ...

virginiaraggi : Quello che ieri Alan Friedman ha detto riferendosi alla ex first lady degli Usa è un insulto per tutte le donne. Ch… - lauraboldrini : Una grande emozione vedere #KamalaHarris giurare da vicepresidente degli Usa. Prima donna nella storia. Oggi è un… - amnestyitalia : #USA Il presidente #Biden ha annullato il ritiro degli Usa dall’Organizzazione mondiale della sanità: una decisione… - dar_casartelli : RT @MastroTitta9: DALL’AMERICA FIRST AI '#MIGRANTI PRIMA DI TUTTO' NEL GIRO DI 12 ORE C’È UNA CAROVANA DI 7MILA DISPERATI PRONTI A BUSSARE… - rainbow20202020 : @ReginaP14083453 @13Rosylu -

Il Fondo Assistenza Sanitaria della Santa Sede, con una Informativa/Modulo a firma congiunta del Prof ... È chiaro agli attenti lettori l’evidente distorsione, inteso come l’uso distorto di questo ...

Il portale della regione Lombardia che non funziona perché usa ancora Flash

Cose non molto flash. Eppure, visto soprattutto il periodo, sarebbe stato fondamentale agire con rapidità. Il portale della regione Lombardia che serve per accedere agli ECM – ovvero l’educazione cont ...

