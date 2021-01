Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Davide Delude Chiara e Beatrice! (Di venerdì 22 gennaio 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Davide va in esterna con Beatrice e Chiara, ma la prima non si presenta e la Rabbi si lascia andare alla gelosia. Intanto Aurora è di nuovo sotto attacco… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato molto del Trono Over ma anche di quello Classico. Al centro dell’attenzione c’è stato soprattutto Davide, che ha ricevuto accuse da entrambe le corteggiatrici. Ecco i dettagli. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Chiara e Beatrice contro Davide! La Puntata si apre con Davide. Il tronista è andato in esterna con Beatrice. Ha lasciato una rosa su ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 22 gennaio 2021)diva in esterna con Beatrice e, ma la prima non si presenta e la Rabbi si lascia andare alla gelosia. Intanto Aurora è di nuovo sotto attacco… Nellaquotidiana di, si è parlato molto del Trono Over ma anche di quello Classico. Al centro dell’attenzione c’è stato soprattutto, che ha ricevuto accuse da entrambe le corteggiatrici. Ecco i dettagli.die Beatrice contro! Lasi apre con. Il tronista è andato in esterna con Beatrice. Ha lasciato una rosa su ...

