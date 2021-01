Uomini e Donne, censurato il nome di Barbara d’Urso: la gaffe non sfugga al web (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una gaffe inedita sta scatenando l’ilarità del web. Protagonista il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani, uno strambo – ma ricco – 45enne proveniente da Catania. Tra le altre cose delle nella sua presentazione, l’uomo ha rivelato di aver pregato per la dama di Torino quando questa si è operata per i suoi ritocchini estetici (l’ultimo è il lifting al viso). “Quando sei stata in quel programma, il problema dei denti nel programma…” ha esclamato l’uomo. Ma l’audio è stato eliminato. Il cavaliere intendeva “Selfie” programma della Fascino (la società di produzione di Maria De Filippi) andato in onda qualche anno fa su Canale 5 e condotto da Simona Ventura. In quell’occasione, infatti, la Galgani chiese di potersi rifare la dentatura – ovvero di mettere delle faccette, anche se Tina Cipollari per prendere in giro la dama afferma che si tratterebbe di una vera e propria ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 22 gennaio 2021) Unainedita sta scatenando l’ilarità del web. Protagonista il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani, uno strambo – ma ricco – 45enne proveniente da Catania. Tra le altre cose delle nella sua presentazione, l’uomo ha rivelato di aver pregato per la dama di Torino quando questa si è operata per i suoi ritocchini estetici (l’ultimo è il lifting al viso). “Quando sei stata in quel programma, il problema dei denti nel programma…” ha esclamato l’uomo. Ma l’audio è stato eliminato. Il cavaliere intendeva “Selfie” programma della Fascino (la società di produzione di Maria De Filippi) andato in onda qualche anno fa su Canale 5 e condotto da Simona Ventura. In quell’occasione, infatti, la Galgani chiese di potersi rifare la dentatura – ovvero di mettere delle faccette, anche se Tina Cipollari per prendere in giro la dama afferma che si tratterebbe di una vera e propria ...

LiaQuartapelle : Se sei la moglie di un politico inviso ti chiamano escort. Se sei una senatrice ‘badante’ con le virgolette per ind… - trash_italiano : MUOIO GIANLUCA TORNESE DI UOMINI E DONNE ANCHE QUI #lapupaeilsecchione - g_brescia : #BassoProfilo In corso una maxi operazione contro la 'ndrangheta coordinata dalla Procura Distrettuale di CZ. Impeg… - FlaviaPerazzini : RT @Deputatipd: I fatti di Washington ce lo hanno dimostrato, non dobbiamo MAI abbassare la guardia sugli estremismi. Dobbiamo essere pront… - Miniepity : RT @sottaeona: se i bangtan partecipassero a uomini e donne pt 4 le cose con giancarlo non vanno benissimo e nella prossima puntata potreb… -