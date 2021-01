“Siete spazzatura. Siete dei viscidi”. I compagni ‘veri’ cacciano da Livorno la delegazione del Pd (video) (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Siete spazzatura. Siete dei viscidi. Avete svenduto tutto. Siete nemici dei lavoratori. Andate via merde!” E l’accoglienza che i compagni livornesi hanno riservato alla delegazione ufficiale del Pd alla cerimonia per i 100 anni del Pci. Le cronache felpate non lo riportano. Ma è andata proprio così: il gruppo dem, guidato da Andrea Romano, è stato cacciato quasi a ‘pedate’. Lui non ne fa parola. Ma il video sui social mette bene a fuoco la contestazione. Pci, i dem con Andrea Romano cacciati da Livorno Il segretario locale del Pc, in prima fila Lenny Bottai, ha sventolato uno striscione con scritto ‘Nazismo e comunismo equiparati, Pd oggi qui? compagni sbagliati’. I ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 22 gennaio 2021) “dei. Avete svenduto tutto.nemici dei lavoratori. Andate via merde!” E l’accoglienza che ilivornesi hanno riservato allaufficiale del Pd alla cerimonia per i 100 anni del Pci. Le cronache felpate non lo riportano. Ma è andata proprio così: il gruppo dem, guidato da Andrea Romano, è stato cacciato quasi a ‘pedate’. Lui non ne fa parola. Ma ilsui social mette bene a fuoco la contestazione. Pci, i dem con Andrea Romano cacciati daIl segretario locale del Pc, in prima fila Lenny Bottai, ha sventolato uno striscione con scritto ‘Nazismo e comunismo equiparati, Pd oggi qui?sbagliati’. I ...

SecolodItalia1 : “Siete spazzatura. Siete dei viscidi”. I compagni ‘veri’ cacciano da Livorno la delegazione del Pd (video)… - Mirith_ : RT @RadioSavana: 'Siete spazzatura. Siete dei viscidi. Avete svenduto tutto. Siete nemici dei lavoratori. Andate via merde!' Delegazione Pa… - giorgio2181953 : RT @RadioSavana: 'Siete spazzatura. Siete dei viscidi. Avete svenduto tutto. Siete nemici dei lavoratori. Andate via merde!' Delegazione Pa… - Sergiof42272531 : RT @piergiuseppe36: Fischi, insulti e cori contro Romano (PD) al centenario del Pci: “Siete spazzatura! Viscidi, via!”. Rischia il linciagg… - EGordo1008 : RT @RadioSavana: 'Siete spazzatura. Siete dei viscidi. Avete svenduto tutto. Siete nemici dei lavoratori. Andate via merde!' Delegazione Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Siete spazzatura "Siete spazzatura! Viscidi, via!". Dem contestati al centenario del Pci ilGiornale.it "Siete spazzatura! Viscidi, via!". Dem contestati al centenario del Pci

Accoglienza più che gelida per Andrea Romano e il Partito democratico alle celebrazioni del centenario del Pci a Livorno: cori e striscioni contro il Pd.

Clean Sea Life, in 4 anni rimosse 112 ton di rifiuti marini

(In quattro anni di attività e monitoraggio sono state rimosse 112 tonnellate di spazzatura dai nostri mari, tra plastiche, mozziconi, reti e nasse. Oltre 170.000 cittadini tra subacquei, diportisti, ...

Accoglienza più che gelida per Andrea Romano e il Partito democratico alle celebrazioni del centenario del Pci a Livorno: cori e striscioni contro il Pd.(In quattro anni di attività e monitoraggio sono state rimosse 112 tonnellate di spazzatura dai nostri mari, tra plastiche, mozziconi, reti e nasse. Oltre 170.000 cittadini tra subacquei, diportisti, ...