Servizi: Conte nomina i 3 vicedirettori, Massagli, Della Volpe e De Donno (2) (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Adnkronos) – Erano diverse settimane che il comparto dell’intelligence attendeva la nomina dei vicedirettori, che andranno dunque a ricoprire incarichi cruciali in attesa delle deleghe. L’Ammiraglio Carlo Massagli, fino a oggi consigliere militare del presidente Conte, nell’estate 2019 era entrato nella terna anche per ricoprire l’incarico di Capo di Stato Maggiore Della Marina, poi però assegnato all’ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone. Il generale Della Guardia di Finanza Della Volpe ha invece un lungo corso all’interno dell’agenzia e da molti per questo viene considerata una nomina naturale e unitaria, che ha visto la convergenza di gran parte delle forze politiche di maggioranza e opposizione, nonché il benestare dei ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Adnkronos) – Erano diverse settimane che il comparto dell’intelligence attendeva ladei, che andranno dunque a ricoprire incarichi cruciali in attesa delle deleghe. L’Ammiraglio Carlo, fino a oggi consigliere militare del presidente, nell’estate 2019 era entrato nella terna anche per ricoprire l’incarico di Capo di Stato MaggioreMarina, poi però assegnato all’ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone. Il generaleGuardia di Finanzaha invece un lungo corso all’interno dell’agenzia e da molti per questo viene considerata unanaturale e unitaria, che ha visto la convergenza di gran parte delle forze politiche di maggioranza e opposizione, nonché il benestare dei ...

Agenzia_Ansa : L'ambasciatore Piero Benassi, attuale consigliere diplomatico del premier Giuseppe Conte, è stato nominato sottoseg… - petergomezblog : Conte assegna la delega ai Servizi: scelto Pietro Benassi, ex ambasciatore a Berlino e consigliere del premier – il… - eziomauro : A guidare i Servizi va Pietro Benassi: diplomatico merkeliano vicinissimo a Conte - convivioblog : @JaroslavHasek56 @TizianaFerrario Il PD, non solo IV vogliono una riforma generale dei servizi. Cosa che, non si dà… - uandarin : RT @sebmes: Gli avevano detto che non poteva controllare direttamente i servizi segreti? E Conte dà la delega a un suo consigliere, promuov… -