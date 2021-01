Scuola | Pagano Istituto Ferraioli | Noi pronti a ripartire più forti di prima

Leggi su ildenaro

(Di sabato 23 gennaio 2021) Non solo sulla sana e corretta alimentazione, ma anche sul tabagismo, sull’alcolismo, sull’abuso di farmaci, sulla ludopatia e perfino sulla nomofobia, la dipendenza da smartphone. La formazione all’alberghiero Antonio Espositodi Napoli, si apre a 360 gradi e, nella ripartenza post-Covid, preannuncia la ferrea volontà della dirigenza di un riavvio in presenza in grande stile. “Con i lavori di riqualificazione dei plessi e dei laboratori di Corso Malta e via Gorizia, grazie ad un personale docente, tecnico, amministrativo e ausiliario di prim’ordine e ad una ben rodata capacità di dialogo e collaborazione con il territorio e col miglior associazionismo campano – ha affermato la preside Ritaospite della trasmissione televisiva Mattina 8 di Titta Masi e Salvatore Calise in onda su Canale 8 -, potremo già da ...