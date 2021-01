Paolo Brosio: "Ho ricevuto la chiamata da Dio mentre ero con due donne" - (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ludovica Marchese Il giornalista ed ex concorrente del Gf Vip racconta la sua esperienza nella Casa in compagnia di Maria Laura De Vitis, la giovane compagna che è finita al centro dell’attenzione Paolo Brosio è l’eliminato al televoto della diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 5. Il suo ingresso nella Casa è stato ritardato quando ha scoperto di essere positivo al Covid-19, tanto che è riuscito ad unirsi agli altri concorrenti solo dopo un mese di degenza. La sua avventura però è durata davvero poco. Il pubblico sembra infatti essere rimasto deluso per la spettacolarizzazione della preghiera e un’uscita infelice su Auschwitz. A detta sua, però, ciò che ha veramente condizionato in modo negativo il suo gradimento tra il pubblico è il fatto che in quei giorni sia stata resa nota la sua relazione con Maria Laura De Vitis ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ludovica Marchese Il giornalista ed ex concorrente del Gf Vip racconta la sua esperienza nella Casa in compagnia di Maria Laura De Vitis, la giovane compagna che è finita al centro dell’attenzioneè l’eliminato al televoto della diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 5. Il suo ingresso nella Casa è stato ritardato quando ha scoperto di essere positivo al Covid-19, tanto che è riuscito ad unirsi agli altri concorrenti solo dopo un mese di degenza. La sua avventura però è durata davvero poco. Il pubblico sembra infatti essere rimasto deluso per la spettacolarizzazione della preghiera e un’uscita infelice su Auschwitz. A detta sua, però, ciò che ha veramente condizionato in modo negativo il suo gradimento tra il pubblico è il fatto che in quei giorni sia stata resa nota la sua relazione con Maria Laura De Vitis ...

Paolo Brosio e la sua compagna Maria Laura De Vitis raccontano del Grande Fratello e rispondono a chi mette in discussione il loro amore.

