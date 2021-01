“Nessuno riusciva ad opporsi a Squecco” (Di venerdì 22 gennaio 2021) di Pina Ferro Sarà sentito sabato mattina l’imprenditore Roberto Squecco che da mercoledì mattina è rinchiuso nel carcere di Fuorni. Il giudice per le indagini preliminari Gerardina Romaniello insieme al magistrato della Dda Fittipaldi, sottoporranno l’imprenditore di Capaccio all’interrogazione di garanzia alla presenza del legale di fiducia Mario Turi. Intanto, in attesa dell’interrogatorio, d a l l ’ o r d i – nanza di cus t o d i a firmata dal gup Romaniello emergono altri particolari su come l’imprenditorre nel settore del trasporto infermi e delle onoramze funebri portava avanti la sua attività, di come si imponeva con ilpersonale alle sue dipendenze e su come questi ultimi venivano remunerati per il servizio che svolgevano. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 22 gennaio 2021) di Pina Ferro Sarà sentito sabato mattina l’imprenditore Robertoche da mercoledì mattina è rinchiuso nel carcere di Fuorni. Il giudice per le indagini preliminari Gerardina Romaniello insieme al magistrato della Dda Fittipaldi, sottoporranno l’imprenditore di Capaccio all’interrogazione di garanzia alla presenza del legale di fiducia Mario Turi. Intanto, in attesa dell’interrogatorio, d a l l ’ o r d i – nanza di cus t o d i a firmata dal gup Romaniello emergono altri particolari su come l’imprenditorre nel settore del trasporto infermi e delle onoramze funebri portava avanti la sua attività, di come si imponeva con ilpersonale alle sue dipendenze e su come questi ultimi venivano remunerati per il servizio che svolgevano. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

domingosix : RT @MunaronLuisella: Si trova a Palermo in strada: era stato portato in canile perché non riusciva a camminare. È stato curato e rimesso i… - B16Antonella : RT @MunaronLuisella: Si trova a Palermo in strada: era stato portato in canile perché non riusciva a camminare. È stato curato e rimesso i… - xharryssmilexx_ : RT @sxbef: #DRARRY: '?? ?????????? ?????? ???????? ????????' au: draco dopo la morte di harry cascò in depressione, non riusciva a trovare conforto in ness… - LibriSoria : Gli alleati si chiesero se erano fidati — i carabinieri –, la risposta fu «Sì!» prima di tutto perché non erano fas… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessuno riusciva Il ritratto psicologico di Putin nella video inchiesta di Navalny (in italiano) Linkiesta.it Falsi operatori in azione L’Ausl lancia l’allerta

scandiano. Si presentano alla porta, soprattutto di anziani e persone sole e fragili, e con fare deciso si presentano come operatori dell’Igiene pubblica o di altri servizi Ausl, arrivati per un contr ...

Tonno Callipo, Baldovin è l’allenatore-musicista che dirige con maestria un complesso di valore

Lettura e musica gli interessi del tecnico bellunese, concentrato con la squadra a completare l’opera: “Domenica sarà una gara molto difficile che arriva nel momento in cui bisogna dimostrare il nostr ...

scandiano. Si presentano alla porta, soprattutto di anziani e persone sole e fragili, e con fare deciso si presentano come operatori dell’Igiene pubblica o di altri servizi Ausl, arrivati per un contr ...Lettura e musica gli interessi del tecnico bellunese, concentrato con la squadra a completare l’opera: “Domenica sarà una gara molto difficile che arriva nel momento in cui bisogna dimostrare il nostr ...