Meteo Roma del 22-01-2021 ore 06 | 10

(Di venerdì 22 gennaio 2021)venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord maltempo sulle regioni settentrionali dell’Italia con Cieli nuvolosi o molto nuvolosi per tutta la giornata e precipitazioni associate anche intenso è tra il pomeriggio e la serata possibili nevicate fino in pianura sul nord ovest e piuttosto abbondanti sulle Alpi centro-orientali al centro maltempo con piogge locali nubifragi specialmente su Toscana Lazio Umbria il grosso del maltempo Si concentrerà tra il pomeriggio e la serata solo deboli piogge o pioviggini vorrei Costa Adriatica neve in Appennino in nottata fino a 1200 metri di quota assoluta giornata all’insegna del tempo instabile sulla Sardegna Campania e Calabria con pioggia equazioni variabili taciuta sulle altre clima mite sulla Sicilia sulla Puglia con sole prevalente temperature in aumento sia nei valori minimi che in ...