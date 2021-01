Il Giornale: il rigore sbagliato da Insigne è un segno del destino per le furbate di De Laurentiis (Di venerdì 22 gennaio 2021) Su Il Giornale, Riccardo Signori commenta la vittoria della Supercoppa italiana da parte della Juventus. In particolare, torna sul tweet di Andrea Agnelli la sera della coppa, quando il presidente bianconero ha twittato: “Sono dieci anni di fila che vinciamo un trofeo… pas mal, ma il più bello sarà sempre il prossimo!”. Signori scrive che questa è la descrizione perfetta della stagione della Juventus. E trova il modo per chiamare in causa, ancora una volta, quelle che chiama “le furbate di De Laurentiis”. Signori scrive: “Ma la Juve, questa Juve, gira così: un po’ «pas mal» e un po’ «pas bien». È il Dna: dimostrato in campionato e nelle coppe. Che non è lo stesso degli anni scorsi. Stavolta le ha dato una mano anche Insigne, sbagliando un rigore: forse un segno del ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 gennaio 2021) Su Il, Riccardo Signori commenta la vittoria della Supercoppa italiana da parte della Juventus. In particolare, torna sul tweet di Andrea Agnelli la sera della coppa, quando il presidente bianconero ha twittato: “Sono dieci anni di fila che vinciamo un trofeo… pas mal, ma il più bello sarà sempre il prossimo!”. Signori scrive che questa è la descrizione perfetta della stagione della Juventus. E trova il modo per chiamare in causa, ancora una volta, quelle che chiama “ledi De”. Signori scrive: “Ma la Juve, questa Juve, gira così: un po’ «pas mal» e un po’ «pas bien». È il Dna: dimostrato in campionato e nelle coppe. Che non è lo stesso degli anni scorsi. Stavolta le ha dato una mano anche, sbagliando un: forse undel ...

