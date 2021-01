“I soldi sono pochi”. Milly Carlucci incassa un clamoroso no al Cantante Mascherato. Uno dei volti più amati non ci sarà (Di venerdì 22 gennaio 2021) Milly Carlucci, la conferma arriva oggi. Prevista la ripartenza del programma che ha sempre conquistato il cuore del pubblico italiano, ma con una grande novità. Il ‘via’ è previsto per giovedì 29 gennaio, ma con qualcuno in meno a bordo. Si tratta di Guillermo Mariotto, che pare non prendere parte alla giuria del Cantante Mascherato. E come sottolineato su Dagospia, Mariotto non l’avrebbe presa bene. Già negli scorsi giorni si leggeva sul sito: “Gira voce che lo stilista venezuelano non l’avrebbe presa benissimo”, proprio a proposito della sua esclusione dalla squadra del programma con alla guida del timone la gettonatissima Milly Carlucci. Dissapori già nati nello studio di Ballando con le stelle che avrebbero portato alla decisione attuale di estromettere il venezuelano dal team. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021), la conferma arriva oggi. Prevista la ripartenza del programma che ha sempre conquistato il cuore del pubblico italiano, ma con una grande novità. Il ‘via’ è previsto per giovedì 29 gennaio, ma con qualcuno in meno a bordo. Si tratta di Guillermo Mariotto, che pare non prendere parte alla giuria del. E come sottolineato su Dagospia, Mariotto non l’avrebbe presa bene. Già negli scorsi giorni si leggeva sul sito: “Gira voce che lo stilista venezuelano non l’avrebbe presa benissimo”, proprio a proposito della sua esclusione dalla squadra del programma con alla guida del timone la gettonatissima. Dissapori già nati nello studio di Ballando con le stelle che avrebbero portato alla decisione attuale di estromettere il venezuelano dal team. ...

capuanogio : Quando avete finito di percularlo, sarebbe carino che ragionaste sul fatto che le lacrime di #Insigne sono una dell… - robertosaviano : L'operazione Minerva in Toscana ha seguito il percorso dei soldi: dai commercialisti collusi, alle aziende 'cartier… - DeborahBergamin : Sono stati spesi soldi per il #cashback, per il #redditodicittadinanza, per un assistenzialismo molto forte con una… - FrancescaG97F : RT @comeunasteroide: ahahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhahaha ma guarda te se non posso insultare la nazione dov… - abcde_gio : @MaraBussani Il governo non ha i soldi per pagare tutti quindi si sono inventati i colori io ti faccio lavorare così non chiedi ristori -

Ultime Notizie dalla rete : soldi sono "Dacci telefono e soldi o..." Baby rapinatori in manette IL GIORNO "Abbracciatrice" seriale arrestata dopo l'ennesimo furto ai danni di un anziano

Trentaduenne di Campodarsego, mora e di bell'aspetto, si fingeva amica delle vittime, le abbracciava con calore e intanto sfilava loro contanti, goiellli e ori. Fermata dai carabinieri ...

Corruzione e riciclaggio, 14 arresti tra Italia e Spagna, a capo un cuneese

La Guardia di Finanza di Cuneo ha smantellato un’organizzazione criminale internazionale, dedita a corruzione, riciclaggio, auto riciclaggio ed evasione. L’operazione, denominata “Tre cunei”, ha visto ...

Trentaduenne di Campodarsego, mora e di bell'aspetto, si fingeva amica delle vittime, le abbracciava con calore e intanto sfilava loro contanti, goiellli e ori. Fermata dai carabinieri ...La Guardia di Finanza di Cuneo ha smantellato un’organizzazione criminale internazionale, dedita a corruzione, riciclaggio, auto riciclaggio ed evasione. L’operazione, denominata “Tre cunei”, ha visto ...