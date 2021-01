Grande Fratello Vip addio, una decisione impossibile da capire (Di venerdì 22 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sembrerebbe che siano vicini all’addio al Grande Fratello Vip due concorrenti molto amati dal pubblico. Scopriamone insieme di più. Rivoluzione interna al Grande Fratello Vip e sembra che due concorrenti siano sul punto di lasciare una volta per tutte il programma. Nella scorsa puntata in onda su Canale 5 il presentatore Alfonso Signorini ha comunicato Leggi su youmovies (Di venerdì 22 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sembrerebbe che siano vicini all’alVip due concorrenti molto amati dal pubblico. Scopriamone insieme di più. Rivoluzione interna alVip e sembra che due concorrenti siano sul punto di lasciare una volta per tutte il programma. Nella scorsa puntata in onda su Canale 5 il presentatore Alfonso Signorini ha comunicato

trash_italiano : Grande Fratello Vip: polemica sul web per una frase molto sospetta della regia su Tommaso Zorzi – VIDEO - trash_italiano : #GFVIP, a sorpresa Venerdì entrerà un’ultima concorrente: Alda D'Eusanio - matteorenzi : Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi d… - Antonel02927020 : RT @inculatadaemily: Per quanto amassi l'idea di vedere Tommaso come opinionista all'isola, secondo voi dopo 5 mesi al grande fratello si s… - zazoomblog : Carlotta DellIsola al Grande Fratello Vip il fidanzato Nello Fiorentino: Ecco perché è cambiata - #Carlotta… -