Google minaccia di sospendere il suo motore di ricerca in Australia (Di venerdì 22 gennaio 2021) AustraliaGoogle ha minacciato di rimuovere il suo motore di ricerca dall’Australia, se dovesse passare la legge che obbliga il gigante di Mountain View a pagare gli editori per le loro notizie e i loro contenuti ripubblicati. A dirlo è stata Mel Silva, vicepresidente di Google Australia e Nuova Zelanda, in audizione presso la Commissione del Senato che si occupa di economia. “Se questa versione del codice diventasse legge, non ci darebbe altra scelta se non quella di smettere di rendere disponibile Google Search in Australia”, ha dichiarato Silva. La frase della manager mantiene alta la tensione tra il gigante tecnologico e il governo di Canberra, dopo che nelle scorse settimane Google è finito sotto ... Leggi su wired (Di venerdì 22 gennaio 2021)hato di rimuovere il suodidall’, se dovesse passare la legge che obbliga il gigante di Mountain View a pagare gli editori per le loro notizie e i loro contenuti ripubblicati. A dirlo è stata Mel Silva, vicepresidente die Nuova Zelanda, in audizione presso la Commissione del Senato che si occupa di economia. “Se questa versione del codice diventasse legge, non ci darebbe altra scelta se non quella di smettere di rendere disponibileSearch in”, ha dichiarato Silva. La frase della manager mantiene alta la tensione tra il gigante tecnologico e il governo di Canberra, dopo che nelle scorse settimaneè finito sotto ...

