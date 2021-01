Gf Vip, Zenga e Alda D’Eusanio al reality contro “Il cantante mascherato” (Di venerdì 22 gennaio 2021) La giornalista si prepara ad entrare come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip Una sorpresa per i vip quella di venerdì 29 gennaio, dove al Gf Vip entreranno Alda D’Eusanio e l’ex portiere dell’Inter Walter Zenga. Ma anche un tentativo di contrastare il programma in onda su Raiuno, che ricomincia per la seconda stagione proprio di venerdì. I due programmi sono prodotti dalla stessa società: Endemol Shine Italy. La news è stata spoilerata dal sito Dagospia. In pratica la giornalista entrerà nella casa di Cinecittà come concorrente, mentre Walter Zenga per avere un confronto con il figlio Andrea, che nelle scorse puntate ha parlato del rapporto quasi inesistente con il padre. E in questa edizione dei record, non manca quest’altro colpo di scena: un nuovo ingresso dopo che i vip si trovano al ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 22 gennaio 2021) La giornalista si prepara ad entrare come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip Una sorpresa per i vip quella di venerdì 29 gennaio, dove al Gf Vip entrerannoe l’ex portiere dell’Inter Walter. Ma anche un tentativo di contrastare il programma in onda su Raiuno, che ricomincia per la seconda stagione proprio di venerdì. I due programmi sono prodotti dalla stessa società: Endemol Shine Italy. La news è stata spoilerata dal sito Dagospia. In pratica la giornalista entrerà nella casa di Cinecittà come concorrente, mentre Walterper avere un confronto con il figlio Andrea, che nelle scorse puntate ha parlato del rapporto quasi inesistente con il padre. E in questa edizione dei record, non manca quest’altro colpo di scena: un nuovo ingresso dopo che i vip si trovano al ...

