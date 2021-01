Genova, commissario cambiato in corsa (Di venerdì 22 gennaio 2021) Commissari, si ri - cambia. Il premier Conte modifica infatti il nome scelto per la riorganizzazione dei presidi di sicurezza a Genova e Torino. Con una nota di rettifica al Dpcm trasmesso ieri al ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Commissari, si ri - cambia. Il premier Conte modifica infatti il nome scelto per la riorganizzazione dei presidi di sicurezza ae Torino. Con una nota di rettifica al Dpcm trasmesso ieri al ...

Susy484 : RT @giure99: Appello ai democratici @nzingaretti e @matteorenzi Fermate Conte finché siete in tempo! Il governo fa commissario un indagat… - Brontolo2013 : Ferrazza indagato per il ponte morandi nominato commissario da conte per altre opere a genova e Torino. Onestà ta… - gettasofia : RT @giure99: Appello ai democratici @nzingaretti e @matteorenzi Fermate Conte finché siete in tempo! Il governo fa commissario un indagat… - gselvaggia : RT @giure99: Appello ai democratici @nzingaretti e @matteorenzi Fermate Conte finché siete in tempo! Il governo fa commissario un indagat… - specialone27097 : RT @giure99: Appello ai democratici @nzingaretti e @matteorenzi Fermate Conte finché siete in tempo! Il governo fa commissario un indagat… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova commissario Genova, commissario cambiato in corsa Quotidiano.net "Calo dei contagi, il rischio adesso è basso" Ma il numero dei decessi resta ancora alto

Intanto l’azienda sanitaria ha spedito le lettere ai sindaci per la campagna di vaccinazione, che coinvolgerà circa 21mila ultra ottantenni ...

Raddoppio Orte-Falconara Macello nominato commissario

Sono stati nominati i commissari per sbloccare tre opere fondamentali delle Marche: la E78 Fano-Grosseto, la SS4 Salaria e la rete ferroviaria Orte-Falconara, che prevede il raddoppio della linea di c ...

Intanto l’azienda sanitaria ha spedito le lettere ai sindaci per la campagna di vaccinazione, che coinvolgerà circa 21mila ultra ottantenni ...Sono stati nominati i commissari per sbloccare tre opere fondamentali delle Marche: la E78 Fano-Grosseto, la SS4 Salaria e la rete ferroviaria Orte-Falconara, che prevede il raddoppio della linea di c ...