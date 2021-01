Ex Tribunale, Cammarota chiede la convocazione di un consiglio comunale (Di venerdì 22 gennaio 2021) di Erika Noschese Convocare un consiglio comunale per discutere della nuova destinazione d’uso dell’ex Tribunale di Salerno. Ad avanzare la richiesta al sindaco di Salerno l’avvocato Antonio Cammarota, presidente della commissione Trasparenza e candidato sindaco per la città capoluogo con La Nostra Libertà. “La sciagurata ipotesi di privatizzare l’edificio dell’ex Tribunale di Salerno ha avuto il merito di sollevare il dibattito sulla destinazione della monumentale struttura, simbolo di giustizia, ma anche riferimento pubblico della bellezza architettonica, storica e culturale della città di Salerno, che è stata e che verrà”, ha dichiarato Cammarota L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 22 gennaio 2021) di Erika Noschese Convocare unper discutere della nuova destinazione d’uso dell’exdi Salerno. Ad avanzare la richiesta al sindaco di Salerno l’avvocato Antonio, presidente della commissione Trasparenza e candidato sindaco per la città capoluogo con La Nostra Libertà. “La sciagurata ipotesi di privatizzare l’edificio dell’exdi Salerno ha avuto il merito di sollevare il dibattito sulla destinazione della monumentale struttura, simbolo di giustizia, ma anche riferimento pubblico della bellezza architettonica, storica e culturale della città di Salerno, che è stata e che verrà”, ha dichiaratoL’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

Egr. Sig. Sindaco di Salerno Egr. Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Salerno Oggetto: ex Tribunale di Salerno – richiesta convocazione Consiglio Comunale. La sciagurata ipotesi di privatizz ...

Ex Tribunale di Salerno, Cammarota chiede la convocazione del Consiglio Comunale

StampaLa sciagurata ipotesi di privatizzare l’edificio dell’ex Tribunale di Salerno ha avuto il merito di sollevare il dibattito sulla destinazione della monumentale struttura, simbolo di giustizia, m ...

Egr. Sig. Sindaco di Salerno Egr. Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Salerno Oggetto: ex Tribunale di Salerno – richiesta convocazione Consiglio Comunale. La sciagurata ipotesi di privatizz ...StampaLa sciagurata ipotesi di privatizzare l’edificio dell’ex Tribunale di Salerno ha avuto il merito di sollevare il dibattito sulla destinazione della monumentale struttura, simbolo di giustizia, m ...