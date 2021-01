Casa ‘fantasma’ in affitto: ecco come agivano i due truffatori su Internet (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nel corso della tarda mattinata di ieri, 21 gennaio, nel comune di Gaeta in provincia di Latina, due persone sono state denunciate. La Casa “fantasma” Al termine di una specifica attività d’indagine, i Carabinieri della locale Tenenza hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria, una 40enne tedesca ed un 50enne marocchino. Difatti questi ultimi avrebbero indotto una donna, attraverso una fraudolenta inserzione su un portale Internet, ad accreditare su una carta prepagata 1720 euro. Questa corrispondeva alla somma di un affitto estivo per una Casa vacanza ubicata a Gaeta. Sembrerebbe tutto nella norma, se non fosse che l’abitazione è risultata essere inesistente. I due sono stati quindi denunciati. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nel corso della tarda mattinata di ieri, 21 gennaio, nel comune di Gaeta in provincia di Latina, due persone sono state denunciate. La“fantasma” Al termine di una specifica attività d’indagine, i Carabinieri della locale Tenenza hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria, una 40enne tedesca ed un 50enne marocchino. Difatti questi ultimi avrebbero indotto una donna, attraverso una fraudolenta inserzione su un portale, ad accreditare su una carta prepagata 1720 euro. Questa corrispondeva alla somma di unestivo per unavacanza ubicata a Gaeta. Sembrerebbe tutto nella norma, se non fosse che l’abitazione è risultata essere inesistente. I due sono stati quindi denunciati. su Il Corriere della Città.

