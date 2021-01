Capelli corti: Michelle Obama su Instagram in versione anni ’90 per il suo compleanno (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il 17 gennaio 2021 Michelle Obama ha compiuto 57 anni. Il felice momento, raggiunto appena prima dell’Inauguration Day, è stato celebrato anche sui social. Mentre lei ha postato una foto attuale con i Capelli ricci naturali, il marito Barack Obama le ha dedicato un inno d’amore con un raffinatissimo #tbt anni ’90. Michelle Obama. Vita, amori, carriera guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il 17 gennaio 2021ha compiuto 57. Il felice momento, raggiunto appena prima dell’Inauguration Day, è stato celebrato anche sui social. Mentre lei ha postato una foto attuale con iricci naturali, il marito Barackle ha dedicato un inno d’amore con un raffinatissimo #tbt’90.. Vita, amori, carriera guarda le foto ...

rtl1025 : Sondaggio: @AmorosoOF con capelli corti o lunghi? ??????? @MarroneEmma dice corto ?? Scrivetelo nei commenti ???… - folkvicarus : no sto di merda con i capelli corti non me li farò mai - SilviaMangiapa1 : Comunque Jared con i capelli corti mi mancava un sacco #Walker - SteGabri : @letishhha Pisano.. assolutamente XD È il Mazzoni di questa edizione (come Mazzoni lo scorso era il Monti dell ediz… - Manu83449580 : @gxallavichx Se vuoi c'è una discussione in corso sul culo di Chris da una parte e su come preferiamo Darmian (cape… -

Ultime Notizie dalla rete : Capelli corti 5 acconciature per capelli corti novità primavera estate 2021 Marie Claire Capelli, lo Smoky Hair è la tecnica colore da provare nel 2021

Lo smoky hair si ispira al make up e gioca con le tinte fredde per creare sfumature inedite su ogni tipo di taglio. Ecco di cosa si tratta ...

I bob più belli visti nei film e nelle serie tv

Dal bob con frangetta di Sophie Marceau ne «Il tempo delle mele» al caschetto dal piglio vintage di Demi Moore in «Proposta indecente» passando per la versione più grintosa di Úrsula Corberó ne «La Ca ...

Lo smoky hair si ispira al make up e gioca con le tinte fredde per creare sfumature inedite su ogni tipo di taglio. Ecco di cosa si tratta ...Dal bob con frangetta di Sophie Marceau ne «Il tempo delle mele» al caschetto dal piglio vintage di Demi Moore in «Proposta indecente» passando per la versione più grintosa di Úrsula Corberó ne «La Ca ...