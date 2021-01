Briatore: "Ciampolillo? Uno così da prendere a calci" (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roberta Damiata Flavio Briatore perde la pazienza in diretta tv e spara a zero sul senatore Ciampolillo Non è stato tenero Flavio Briatore con Lello Ciampolillo, il senatore ex M5S che con il suo voto all’ultimo minuto ha permesso al governo di incassare la fiducia al Senato. Ospite di Dritto e Rovescio il programma di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio, si è scaldato dopo aver ascoltato alcune dichiarazione del senatore che in una vecchia intervista, definiva come suo obiettivo quello di “togliere i contributi all’industria della carne e del latte”. “Questo per me è scemo - è sbottato Briatore - Pensa che razza di gente abbiamo in Senato! Abbiamo degli scemi, perché questo qui è scemo, si deve far ricoverare. Uno così è da pigliare a calci in cul*, se ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roberta Damiata Flavioperde la pazienza in diretta tv e spara a zero sul senatoreNon è stato tenero Flaviocon Lello, il senatore ex M5S che con il suo voto all’ultimo minuto ha permesso al governo di incassare la fiducia al Senato. Ospite di Dritto e Rovescio il programma di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio, si è scaldato dopo aver ascoltato alcune dichiarazione del senatore che in una vecchia intervista, definiva come suo obiettivo quello di “togliere i contributi all’industria della carne e del latte”. “Questo per me è scemo - è sbottato- Pensa che razza di gente abbiamo in Senato! Abbiamo degli scemi, perché questo qui è scemo, si deve far ricoverare. Unoè da pigliare ain cul*, se ...

