Benevento-Torino 2-2 | Zaza riprende i campani al 93°

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Anticipo del venerdì di Serie A fantastico tra, che hanno dato vita a una sfida magnifica, con gol ed emozioni. Il risultato finale,2-2, rende bene l’idea di quello che è successo in campo. Padroni di casa che si sono fatti rimontare da unmai domo, che ha rimontato tirando fuori il cuore Toro al momento giusto. COME SI SONO SCHIERATE IN CAMPO LE DUE SQUADRE?(4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Tuia, Barba; Ionita (84° Dabo), Viola, Hetemaj; Tello (67° Caldirola), Caprari (76° Di Serio); Lapadula (84° Iago Falque). All. Filippo Inzaghi.(3-5-2): Sirigu; Izzo (46° Buongiorno), Lyanco, Rodriguez (83° Gojak); Singo, Lukic (74° Verdi), Rincon, Linetty (67° Baselli), Ansaldi;, ...