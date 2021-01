U.K. ribadisce che non concederà status diplomatico all’ambasciatore dell’UE

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Una lite di quasi un anno e alla fine U.K.di non concedere il pieno. Nel Regno Unito la lite diplomatica con UE è peggiorata. In una lettera il capo degli affari esteri, ha serie preoccupazioni per lodato ai funzionarinel Regno Unito. U.K.di