Twitter blocca l'ambasciata cinese negli Stati Uniti per un tweet sugli uiguri (Di giovedì 21 gennaio 2021) Profilo Twitter dell'ambasciata cinese negli Stati UnitiTwitter ha bloccato l'account dell'ambasciata cinese negli Stati Uniti a seguito di un post che prendeva le difese delle politiche applicate dal governo di Pechino nella regione dello Xinijang, dove è in corso la repressione della minoranza degli uiguri. Secondo la piattaforma il contenuto di questo tweet ha violato le regole contro la "disumanizzazione". Nella regione occidentale della Cina misure repressive sono state adottate contro la popolazione uigura, un'etnia turcofona e di religione islamica. Le persecuzioni comprendono aborti e sterilizzazioni forzate sulle donne e la ...

