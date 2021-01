Smog oltre il livello di guardia | da venerdì restrizioni a traffico e riscaldamento

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Da22 gennaio, come previsto dal protocollo di attivazione, saranno introdotte le misure temporanee antidi primoin tutta la regione, nei comuni coinvolti: quelli con più di 30.000 abitanti,a quelli aderenti su base volontaria. In tutte le province lombarde sono stati superati infatti per il quarto giorno consecutivo i limiti di Pm10, con valori superiori a 50 µg/m³. A Bergamo, in particolare, gli ultimi quattro giorni hanno visto sforamenti importanti: 56,5 µg/m³ domenica, 91 µg/m³ lunedì, 99.6 µg/m³ martedì e 93.4 µg/m³ mercoledì. AMBITI – Le misure temporanee di primosono attive sul. Nei comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli aderenti su base volontaria in Fascia 1 e 2 si applica il divieto di utilizzo delle autovetture di classe ...