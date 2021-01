Sconcerti: c’è stato un miglioramento nella Juve ma non è una grande squadra (Di giovedì 21 gennaio 2021) Su Tuttomercatoweb.com, Mario Sconcerti commenta la partita di ieri tra Juventus e Napoli, con la squadra di Pirlo che ha portato a casa il trofeo. “C’è stato un miglioramento nella Juve, ma anche la conferma del suo limite. Non è una grande squadra. La domanda successiva è quali siano le grandi squadre, a questo temo non ci sia risposta in tutta Europa”. La Juve resta ancora da definire, scrive. “Direi anzi che anche ieri si sono confermati i vecchi problemi di carattere e ordine di gioco. Chiesa non ha coscienza tattica. Quando gioca nel territorio di altri (Ronaldo, Cuadrado) si spegne completamente. Tutto il centrocampo non è dominante, manca fantasia e velocità di pensiero. Sembrano tutte giocate già viste. ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 gennaio 2021) Su Tuttomercatoweb.com, Mariocommenta la partita di ieri trantus e Napoli, con ladi Pirlo che ha portato a casa il trofeo. “C’èun, ma anche la conferma del suo limite. Non è una. La domanda successiva è quali siano le grandi squadre, a questo temo non ci sia risposta in tutta Europa”. Laresta ancora da definire, scrive. “Direi anzi che anche ieri si sono confermati i vecchi problemi di carattere e ordine di gioco. Chiesa non ha coscienza tattica. Quando gioca nel territorio di altri (Ronaldo, Cuadrado) si spegne completamente. Tutto il centrocampo non è dominante, manca fantasia e velocità di pensiero. Sembrano tutte giocate già viste. ...

