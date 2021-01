Sci alpino | Matteo Marsaglia si esalta nell’ultima prova a Kitzbuehel Dominik Paris in agguato | è 4°!

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Austria ed Italia protagoniste nella secondadella discesa di. L’austriaco Vincent Kriechmayr ha chiuso con il miglior tempo (1’55”48) al termine di una prestazione davvero molto convincente e che lo pone probabilmente come il principale favorito per la gara di domani. Ottime risposte, come detto, sono arrivate dalla squadra azzurra, a partire già da, secondo a 44 centesimi dalla vetta ed autore di unaeccellente (partiva con il pettorale 25). Alle sue spalle hanno chiuso l’altro austriaco Max Franz (+0.45) ed un positivo. Quest’ultimo ha perso molto nel tratto finale rispetto agli avversari, terminando con 84 centesimi di ritardo da Kriechmayr. Quinto lo svizzero Carlo Janka (+1.10), che ha preceduto il tedesco ...