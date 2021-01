Sarah Thomas, prima donna ad arbitrare un Superbowl (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sara Thomas sarà la prima donna nel Superbowl come arbitro. Un evento storico per gli Stati Uniti, in un’occasione che viene seguita con trepidante attesa da tutto il popolo americano. Dopo le prime volte nel calcio, con Champions League ed Europa League, ora è la volta del Football. La 47enne concluderà la sua sesta stagione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Simon Yates positivo al Covid-19, si ritira dal Giro d’Italia Stagione finita per Fabio Aru? L’indiscrezione sul divorzio col team Vuelta a España 2020, startlist e app di riconoscimento facciale Primoz Roglic maglia rossa alla Vuelta di Spagna La rinascita di Chris Froome e la consegna della Vuelta 2011 Franco Morbidelli vuole battere Valentino Rossi Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sarasarà lanelcome arbitro. Un evento storico per gli Stati Uniti, in un’occasione che viene seguita con trepidante attesa da tutto il popolo americano. Dopo le prime volte nel calcio, con Champions League ed Europa League, ora è la volta del Football. La 47enne concluderà la sua sesta stagione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Simon Yates positivo al Covid-19, si ritira dal Giro d’Italia Stagione finita per Fabio Aru? L’indiscrezione sul divorzio col team Vuelta a España 2020, startlist e app di riconoscimento facciale Primoz Roglic maglia rossa alla Vuelta di Spagna La rinascita di Chris Froome e la consegna della Vuelta 2011 Franco Morbidelli vuole battere Valentino Rossi

