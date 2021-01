Samsung Galaxy S21 5G: super batteria e Exynos 2100 è la svolta (Di giovedì 21 gennaio 2021) Recensione Samsung Galaxy S21 5G, l'apripista del 2021 e il più piccolo in dimensioni. Cosa porta di nuovo e come si comporta. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 21 gennaio 2021) RecensioneS21 5G, l'apripista del 2021 e il più piccolo in dimensioni. Cosa porta di nuovo e come si comporta. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

pottolina : Non troppe cose in più dell'S20 Ultra, ma anche ben pochi difetti (la batteria però non mi ha entusiasmato finora)… - Corriere : Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, la prova: design curato, foto super ma addio a caricabatterie e Sd card - TuttoAndroid : Samsung Galaxy S21 5G: super batteria e Exynos 2100 è la svolta #galaxys21 #samsung - iNicc0lo : Recensione Samsung Galaxy S21 Ultra: convince praticamente su tutto - SamsungItalia : @drunkoftae Ciao fede7 ? life goes on????, che ne pensi delle nuove Buds Pro? ???? -