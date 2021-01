Per sfuggire alle botte si crea una stanza segreta in cantina: “Mi rifugio lì quando mio marito mi picchia” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Chieri, l’uomo di 58 anni è stato arrestato dai carabinieri. I militari hanno trovato nel seminterrato un materasso e delle coperte. Lei ha spiegato: “Solo lì riesco a dormire tranquilla” Leggi su lastampa (Di giovedì 21 gennaio 2021) Chieri, l’uomo di 58 anni è stato arrestato dai carabinieri. I militari hanno trovato nel seminterrato un materasso e delle coperte. Lei ha spiegato: “Solo lì riesco a dormire tranquilla”

