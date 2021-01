Nel Lazio 4.46% positivi da test rapidi e sierologici in farmacia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma – “Nelle 449 farmacie del Lazio dove si effettuano tamponi rapidi e sierologici, la percentuale di positivi riscontrati ad oggi e’ del 4,46% su 422.547 test”. Lo ha detto, all’agenzia Dire, il presidente di Federfarma Roma, Andrea Cicconetti. L’attivita’ ha avuto inizio il 18 novembre scorso, quando la Regione Lazio ha attivato l’infrastruttura informatica che permette alle farmacie di inserire i dati per la sorveglianza sanitaria. Questo passaggio risultava imprescindibile per inserire le farmacie all’interno della rete di sorveglianza sanitaria al fine di certificare l’esito dei test e aprire, in caso di positivita’, tutto l’iter che segue il soggetto fino al tampone: una volta effettuato il test, infatti, le farmacie comunicano ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma – “Nelle 449 farmacie deldove si effettuano tamponi, la percentuale diriscontrati ad oggi e’ del 4,46% su 422.547”. Lo ha detto, all’agenzia Dire, il presidente di Federfarma Roma, Andrea Cicconetti. L’attivita’ ha avuto inizio il 18 novembre scorso, quando la Regioneha attivato l’infrastruttura informatica che permette alle farmacie di inserire i dati per la sorveglianza sanitaria. Questo passaggio risultava imprescindibile per inserire le farmacie all’interno della rete di sorveglianza sanitaria al fine di certificare l’esito deie aprire, in caso dita’, tutto l’iter che segue il soggetto fino al tampone: una volta effettuato il, infatti, le farmacie comunicano ...

