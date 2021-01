Municipio III, Caudo: per senzatetto parte raccolta indumenti e coperte (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma – “Fino a venerdi’ 29 gennaio, nel Municipio Roma III – Montesacro, sara’ possibile donare abiti invernali e coperte per le persone senza fissa dimora. Per partecipare all’iniziativa occorre recarsi presso la sede municipale in piazza Sempione, 15.” “In alternativa, ma limitatamente alle giornate di oggi 21 gennaio e domani 22 gennaio, si potra’ richiedere il ritiro a domicilio da parte di Tutti Taxi per amore al numero 346 800 46 80 che ringraziamo.” “I vestiti e le coperte raccolte saranno donate alle associazioni che si occupano dell’assistenza a quanti vivono per strada. Un piccolo, minuscolo segnale reso indispensabile dalla situazione contingente.” “Anche la notte scorsa, infatti, a Roma e’ morto un uomo senza casa. Una silenziosa strage a cui dobbiamo rispondere, subito, con misure ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma – “Fino a venerdi’ 29 gennaio, nelRoma III – Montesacro, sara’ possibile donare abiti invernali eper le persone senza fissa dimora. Percipare all’iniziativa occorre recarsi presso la sede municipale in piazza Sempione, 15.” “In alternativa, ma limitatamente alle giornate di oggi 21 gennaio e domani 22 gennaio, si potra’ richiedere il ritiro a domicilio dadi Tutti Taxi per amore al numero 346 800 46 80 che ringraziamo.” “I vestiti e leraccolte saranno donate alle associazioni che si occupano dell’assistenza a quanti vivono per strada. Un piccolo, minuscolo segnale reso indispensabile dalla situazione contingente.” “Anche la notte scorsa, infatti, a Roma e’ morto un uomo senza casa. Una silenziosa strage a cui dobbiamo rispondere, subito, con misure ...

