Luiz Felipe | decisione presa | si opera! Diagnosi e tempi di recupero

salvione : Luiz Felipe si opera: ecco i tempi di recupero - sportli26181512 : Lazio, a Inzaghi serve subito un titolare in difesa. Tare guarda in casa Arsenal: L'infortunio di Luiz Felipe è sta… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? NEWS - #Nainggolan, Nzola, Chiesa e #Dybala: le novità ? - SOSFanta : ?? NEWS - #Nainggolan, Nzola, Chiesa e #Dybala: le novità ? - laziolibera : Luiz Felipe si opera: ecco i tempi di recupero -

Ultime Notizie dalla rete : Luiz Felipe

Una settimana di cattive notizie per la Lazio, dopo la festa del derby: l’operazione-lampo subita per un’appendicite da Luis Alberto, e quella da programmare per la caviglia dolente di Luiz Felipe. Co ...Dopo l'infortunio di Luiz Felipe, la Lazio cerca un difensore sul mercato e, le ultime indiscrezioni, portano a Sokratis Papastathopoulos.