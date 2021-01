L’indiscrezione | Falco-Stella Rossa | intesa vicina anche sull’ingaggio

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Filippoalla. Ieri sera vi abbiamo anticipato la volontà del club di Belgrado di pagare la clausola di 1,5 milioni, inserita la scorsa estate dal Lecce. In giornata sono partiti i negoziati per l’accordo, prevedibilmente un triennale. La trattativa sta procedendo, domani può essere la giornata chiave per gli accordi definitivi, in modo da consentire adi lasciare Lecce e di raggiungere la nuova destinazione. Foto: Instagram Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.