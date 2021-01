L’energia che cambia. E che ci unisce (Di giovedì 21 gennaio 2021) Salvaguardare il Pianeta e migliorare la vita delle persone. In tanti ne parlano, ma c’è chi agisce. Edison è tra i principali operatori del settore energetico e con i suoi 135 anni di vita vuole mettere un nuovo punto fermo nella storia del settore. Da tempo l’azienda è impegnata nello sviluppo di fonti energetiche rinnovabili, nell’utilizzo del gas naturale e nelle pratiche di efficientamento energetico per contrastare i cambiamenti climatici. Tutte queste attività si riassumono in due parole: transizione energetica, un processo che funziona decisamente meglio se attuato con spirito collaborativo. Ecco perché Edison ha dato vita a un comitato permanente, lo Stakeholder Advisory Board, per impegnarsi nello sviluppo sostenibile confrontandosi con tutti i suoi interlocutori a livello globale e locale. Leggi su vanityfair (Di giovedì 21 gennaio 2021) Salvaguardare il Pianeta e migliorare la vita delle persone. In tanti ne parlano, ma c’è chi agisce. Edison è tra i principali operatori del settore energetico e con i suoi 135 anni di vita vuole mettere un nuovo punto fermo nella storia del settore. Da tempo l’azienda è impegnata nello sviluppo di fonti energetiche rinnovabili, nell’utilizzo del gas naturale e nelle pratiche di efficientamento energetico per contrastare i cambiamenti climatici. Tutte queste attività si riassumono in due parole: transizione energetica, un processo che funziona decisamente meglio se attuato con spirito collaborativo. Ecco perché Edison ha dato vita a un comitato permanente, lo Stakeholder Advisory Board, per impegnarsi nello sviluppo sostenibile confrontandosi con tutti i suoi interlocutori a livello globale e locale.

