L’appello di Azione e Più Europa per un governo che rappresenti i partiti europeisti (Di giovedì 21 gennaio 2021) Azione e Più Europa si rendono disponibili a una maggioranza Ursula. Ovvero a un governo rappresentativo «dei partiti che in Europa sostengono la Commissione Von Der Leyen e guidato da una personalità autorevole e capace e formato da una compagine ministeriale di provata esperienza politica e amministrativa». Si legge così sulla nota congiunta di Benedetto Della Vedova e Carlo Calenda appena pubblicata. Azione e Più Europa, continua il testo, «non sono in alcun modo disponibili a sostenere governi che nascono sotto il segno del trasformismo e che hanno già dimostrato di non essere all’altezza nella gestione dell’emergenza Covid, nell’implementAzione delle politiche economiche e nel disegno del Next Generation Eu italiano». Fedeli a questa linea «i ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 21 gennaio 2021)e Piùsi rendono disponibili a una maggioranza Ursula. Ovvero a unrappresentativo «deiche insostengono la Commissione Von Der Leyen e guidato da una personalità autorevole e capace e formato da una compagine ministeriale di provata esperienza politica e amministrativa». Si legge così sulla nota congiunta di Benedetto Della Vedova e Carlo Calenda appena pubblicata.e Più, continua il testo, «non sono in alcun modo disponibili a sostenere governi che nascono sotto il segno del trasformismo e che hanno già dimostrato di non essere all’altezza nella gestione dell’emergenza Covid, nell’implementdelle politiche economiche e nel disegno del Next Generation Eu italiano». Fedeli a questa linea «i ...

