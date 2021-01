Juve, Pirlo festeggia la Supercoppa: 'Così è più emozionante' (Di giovedì 21 gennaio 2021) La medaglia d'oro che gli scende dal collo e la Supercoppa italiana tra le mani, eccola la prima foto di Pirlo vincente alla Juventus . Non ci è voluto molto per mettere in bacheca il primo trofeo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 21 gennaio 2021) La medaglia d'oro che gli scende dal collo e laitaliana tra le mani, eccola la prima foto divincente allantus . Non ci è voluto molto per mettere in bacheca il primo trofeo ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve Pirlo Il cantiere oltre il palmares: Pirlo, quanto vale questo primo trofeo (che a Sarri è mancato) La Gazzetta dello Sport Juventus-Napoli, Gattuso non si fida: «Mai dare i bianconeri in crisi»

«Non fidiamoci della Juventus, può mettere in difficoltà chiunque. Non è in crisi». Gennaro Gattuso avverte i suoi, domani la sfida alla Juventus ...

Calcio: Pirlo 'vincere da allenatore è più emozionante'

TORINO, 21 GEN - "Vincere una finale è sempre bello, ma da allenatore è ancora più emozionante! Primo trofeo, grandi ragazzi": Andrea Pirlo festeggia anche su Instagram la Supercoppa Italiana. Il tecn ...

