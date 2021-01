I parenti degli anziani si oppongono al vaccino anti Covid: Rsa fa ricorso al giudice (Di giovedì 21 gennaio 2021) I parenti degli anziani si oppongono al vaccino anti Covid. A Sondrio i parenti di alcuni anziani ospiti di una Rsa hanno negato il consenso alla vaccinazione anti Covid. Il direttore sanitario, però, ha deciso non rilevando motivazioni serie alla scelta di non vaccinare, di presentare un ricorso al giudice tutelare, come previsto dal decreto legge del 5 gennaio scorso. La campagna vaccinale anti Covid nelle Rsa finisce in tribunale. Succede a Sondrio dove alcuni familiari di anziani parenti ricoverati alla Fondazione Casa di riposo Città di Sondrio si sono detti contrari al vaccino. ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 21 gennaio 2021) Isial. A Sondrio idi alcuniospiti di una Rsa hanno negato il consenso alla vaccinazione. Il direttore sanitario, però, ha deciso non rilevando motivazioni serie alla scelta di non vaccinare, di presentare unaltutelare, come previsto dal decreto legge del 5 gennaio scorso. La campagna vaccinalenelle Rsa finisce in tribunale. Succede a Sondrio dove alcuni familiari diricoverati alla Fondazione Casa di riposo Città di Sondrio si sono detti contrari al. ...

Quello che in un primo momento era stato negato dagli interessati allo stesso direttore generale dell’Asp di Ragusa Angelo Aliquò, che ci aveva evidentemente creduto in buona fede, è invece una triste ...

Mai come quest'anno la Giornata mondiale degli abbracci rappresenta una ricorrenza da festeggiare come buon auspicio.

