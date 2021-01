I giocatori della Roma si sono schierati con i dirigenti licenziati: “Non hanno stipendi come i nostri, la responsabilità è di tutti” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nuovo episodio nella telenovela degli ultimi giorni in casa Roma, dopo il licenziamento dei dirigenti individuati dalla società come responsabili dei sei cambi effettuati contro lo Spezia. La Gazzetta dello Sport infatti racconta che la squadra ha espresso la propria disapprovazione per il licenziamento del team manager Gombar e del Global Chief Officer Manolo Zubiria. I giocatori, a nome dei quali hanno parlato Dzeko, Pellegrini e Pau Lopez, in un confronto con Paulo Fonseca, hanno cercato di salvare la posizione dei due, sostenendo che non dispongono dello stipendio importante di un calciatore e che la responsabilità è di tutti, non solo la loro. Tentativo che però il club non ha recepito, restando sulla propria posizione. Ma il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nuovo episodio nella telenovela degli ultimi giorni in casa, dopo il licenziamento deiindividuati dalla societàresponsabili dei sei cambi effettuati contro lo Spezia. La Gazzetta dello Sport infatti racconta che la squadra ha espresso la propria disapprovazione per il licenziamento del team manager Gombar e del Global Chief Officer Manolo Zubiria. I, a nome dei qualiparlato Dzeko, Pellegrini e Pau Lopez, in un confronto con Paulo Fonseca,cercato di salvare la posizione dei due, sostenendo che non dispongono delloo importante di un calciatore e che laè di, non solo la loro. Tentativo che però il club non ha recepito, restando sulla propria posizione. Ma il ...

ZZiliani : GIUDICATE VOI. A giugno, alla ripresa della Serie A dopo il blocco per Covid, a più riprese la #Juventus non sottop… - ZZiliani : Per 3 settimane, a giugno, alla ripresa del campionato dopo la sospensione per Covid, la Juventus non ha sottoposto… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Cerchiamo di tirare fuori il meglio dai giocatori per metterlo al servizio della Juve. Domani a… - napolista : I giocatori della Roma si sono schierati con i dirigenti licenziati: 'Non hanno stipendi come i nostri, la responsa… - AntonioAltieri5 : RT @CheccoCasano: Dopo le penose prestazioni nel derby e contro lo Spezia, la principale preoccupazione dei giocatori della #Roma è il rein… -

Ultime Notizie dalla rete : giocatori della I giocatori della Roma chiedono il reintegro di Gombar dopo un confronto con Fonseca Sport Fanpage FIFA 21: SBC Yazici POTM di dicembre della Ligue 1

Yazici è il POTM di dicembre della Ligue 1. Requisiti, premi ed alcune possibili soluzioni della Sfida Creazione Rosa!

PUBG: introdotto un sistema di reputazione 'per mantenere comportamenti civili'

L'aggiornamento 10.2 di PUBG segna l'arrivo di un nuovo sistema di reputazione che punta ad eliminare i comportamenti 'tossici' di alcuni giocatori'.

Yazici è il POTM di dicembre della Ligue 1. Requisiti, premi ed alcune possibili soluzioni della Sfida Creazione Rosa!L'aggiornamento 10.2 di PUBG segna l'arrivo di un nuovo sistema di reputazione che punta ad eliminare i comportamenti 'tossici' di alcuni giocatori'.