**Governo: Zingaretti, ‘bene nomina commissari grandi opere, ripartire subito’** (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen (Adnkronos) – “La nomina da parte del Governo dei commissari per le grandi opere è una sicuramente una bella notizia per il Paese e anche per Lazio”. Lo dice il segretario del Pd e governatore del Lazio Nicola Zingaretti. “E’ chiaro a tutti che l’impellenza è quella di far partire subito i cantieri, la nomina dei commissari garantisce quella velocità necessaria, anzi direi indispensabile, alla realizzazione di queste opere nel Lazio come nel resto del Paese. Dobbiamo rimettere in moto i motori della nostra economia, rallentati e in alcuni casi boccati anche dalla pandemia degli ultimi mesi. ripartire è la nostra parola d’ordine, senza indugio ma con speranza e fiducia nel futuro”, sottolinea ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen (Adnkronos) – “Lada parte del Governo deiper leè una sicuramente una bella notizia per il Paese e anche per Lazio”. Lo dice il segretario del Pd e governatore del Lazio Nicola. “E’ chiaro a tutti che l’impellenza è quella di far partire subito i cantieri, ladeigarantisce quella velocità necessaria, anzi direi indispensabile, alla realizzazione di questenel Lazio come nel resto del Paese. Dobbiamo rimettere in moto i motori della nostra economia, rallentati e in alcuni casi boccati anche dalla pandemia degli ultimi mesi.è la nostra parola d’ordine, senza indugio ma con speranza e fiducia nel futuro”, sottolinea ...

TNannicini : Diciamo che se il Pd chiede da tempo una svolta e un rilancio dell’azione di governo, come ha sottolineato anche Zi… - borghi_claudio : Scusa giuseppi, ma non avevate mica inventato il governo di minoranza? Com'è che adesso Zingaretti torna a dire che… - TgLa7 : #Governo, #Zingaretti: Iv inaffidabile in ogni scenario - zazoomblog : Governo: Zingaretti ‘bene nomina commissari grandi opere ripartire subito’ (2) - #Governo: #Zingaretti #‘bene… - eziotort : @CarloCalenda @pdnetwork Non sembra che il governo Conte Zingaretti DiMaio abbia portato benefici anche piccolissim… -