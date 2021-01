Fulmine a ciel sereno: il Team Marc VDS lascia la MotoE (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Team Marc VDS ha deciso di ritirarsi dal Mondiale MotoE. Il motivo principale alla base di questa decisione è la concomitanza dei vari impegni che il pilota Mike di Meglio affronterà durante la ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 21 gennaio 2021) IlVDS ha deciso di ritirarsi dal Mondiale. Il motivo principale alla base di questa decisione è la concomitanza dei vari impegni che il pilota Mike di Meglio affronterà durante la ...

La clamorosa decisione arriva a causa della difficoltà di trovare un sostituto per Mike Di Meglio, impegnato su più fronti nel 2021 ...

LG smetterà di produrre smartphone? Le parole del CEO dell’azienda

Come un fulmine a ciel sereno, Korea Herald ha riportato che LG potrebbe ritirarsi dal mercato degli smartphone a causa di ingenti perdite.

