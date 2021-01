Coppa Italia 2020/2021, Atalanta-Lazio in tv: data, orario e streaming quarti (Di venerdì 22 gennaio 2021) Saranno Atalanta e Lazio a darsi battaglia in uno dei quarti di finale di Coppa Italia 2020/2021. Si giocherà mercoledì 27 gennaio con le due squadre a caccia del pass per la semifinale. C’è grande attesa per questo appuntamento in programma al Gewiss Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sulla Rai (canale da definire) e in streaming su Rai Play. Sportface.it vi terrà in ogni caso compagnia con aggiornamenti in tempo reale con le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Le due squadre agli ottavi hanno superato rispettivamente Cagliari e Parma, risolvendo la pratica nei novanta minuti di gioco. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sarannoa darsi battaglia in uno deidi finale di. Si giocherà mercoledì 27 gennaio con le due squadre a caccia del pass per la semifinale. C’è grande attesa per questo appuntamento in programma al Gewiss Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sulla Rai (canale da definire) e insu Rai Play. Sportface.it vi terrà in ogni caso compagnia con aggiornamenti in tempo reale con le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Le due squadre agli ottavi hanno superato rispettivamente Cagliari e Parma, risolvendo la pratica nei novanta minuti di gioco. SportFace.

