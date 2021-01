(Di giovedì 21 gennaio 2021) Proprio quando temevano che non avremmo più rivisto il Duca di Hastings fare l’amore con un cucchiaino da dolce, Netflix arriva e ci rassicura: Bridgerton, la serie prodotta da Shonda Rhimes che è diventata il titolo più visto sulla piattaforma nel periodo di Natale, è stata ufficialmente confermata per una seconda stagione. La decisione, a dirla tutta, era praticamente già scritta, viste le centinaia di migliaia di fan che hanno scongiurato Netflix di continuare a raccontare la storia dei Bridgerton e le dichiarazioni dello showrunner Chris Van Dusen che ha più volte spiegato di voler proseguire la serie seguendo l’impostazione originale dei romanzi di Julia Quinn (che, per inciso, sono 8). https://www.youtube.com/watch?v=rstw3VciBg0

Missi65 : RT @MarioManca: #Bridgerton 2, Netflix conferma (finalmente): il protagonista sarà Anthony - MarioManca : #Bridgerton 2, Netflix conferma (finalmente): il protagonista sarà Anthony - Discoverarry : Seconda stagione di Bridgerton. Finalmente netflix fa una cosa giusta. ?????????? - ReignOfTheSerie : @Netflix ha rinnovato @bridgerton per una seconda stagione *KlausMary* #Bridgerton #renewed #Netflix - RazziaUltima : #Bridgerton è stata ufficialmente rinnovata per una seconda stagione da #Netflix -

Lady Whistledown ha reso ufficiale ai suoi lettori che Bridgerton tornerà con una seconda stagione! Il video dell'annuncio di Netflix: ..."Dopo i pettegolezzi degli ultimi giorni, è un onore per me comunicarvi che Bridgerton tornerà ufficialmente per una seconda stagione. Spero che abbiate messo da parte una bottiglia di ratafià per que ...