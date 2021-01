Baiano | bloccato all’uscita autostradale con hashish | denunciato ventenne

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto, un’altra attività è stata condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia diche hannoundel posto, ritenuto responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Nella tarda serata di ieri i Carabinieri hannodel casellodil’autovettura condotta dal, già noto alle Forze dell’Ordine: il giovane è parso da subito eccessivamente nervoso e agitato, cosa che ha portato i militari ad approfondire le verifiche. L’immediata ...

Ultime Notizie dalla rete : Baiano bloccato

anteprima24.it

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio ...Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto, un’altra attività ...