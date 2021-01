14.078 nuovi casi e 521 morti. In calo le terapie intensive e i ricoveri ordinari I contagi in Italia - Nel mondo (Di giovedì 21 gennaio 2021) I dati di giovedì 21 gennaio. Più contagi con meno tamponi (267.567) e il tasso di positività sale al 5,3% (ieri 4,8%). Più colpita la Lombardia con oltre 2 mila casi (+2.234). In calo ricoveri e terapie intensive. Le vittime sono oltre 500 per il secondo giorno consecutivo Leggi su corriere (Di giovedì 21 gennaio 2021) I dati di giovedì 21 gennaio. Piùcon meno tamponi (267.567) e il tasso di positività sale al 5,3% (ieri 4,8%). Più colpita la Lombardia con oltre 2 mila(+2.234). In. Le vittime sono oltre 500 per il secondo giorno consecutivo

MediasetTgcom24 : Coronavirus, 14.078 nuovi casi (con 267.567 tamponi) e 521 morti #coronavirus - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 21 gennaio: 14.078 nuovi casi e 521 morti - rtl1025 : ?? Sono 14.078 i nuovi casi di #Covid nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.422.728. L… - JacopoVergari : RT @Zeta_Luiss: #coronavirus #Lombardia oggi 2.234 nuovi casi Il tasso di positività risale al 5,9 per cento. A Livello nazionale oggi sono… - ilcirotano : Covid: 14.078 nuovi casi positivi e 521 decessi, il tasso di positività è al 5,2% - -